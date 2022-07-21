البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 12:28 مساءً - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة القوى الوطنية المصرية بمناسبة الذكرى السبعين لثورة23 يوليو، التي كانت الباب ليحكم المصريون أنفسهم وتتخلص البلاد من الاستعمار.

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": إننا في هذه الذكرى نرى بوضوح الدور الوطني التاريخي للجيش المصري الذي يقف دائمًا حارسًا لحراك الشعب من أجل حماية مقدراته.

واختتم البيان: حفظ الله مصر شعبًا وحكومة وسدد خطاها في طريق الجمهورية الجديدة بالحوار والاصطفاف على حب الوطن.