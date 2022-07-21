القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بصرف معاش والده وأرملة، وأبناء المواطن المتوفى بإجمالى 5578 دولارا أى ما يعادل 105 آلاف و800 جنيه مصرى تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى الأردنى بمتابعة معاش ورثة المواطن المتوفى "رمضان.ع.م.أ"، وذلك للحصول على مستحقاته لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال الملحق طلعت رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة، بحصول والدة وأرملة، وأبناء المواطن المتوفــى، على معاش شهرى من مؤسسة الضمان الاجتماعى، بإجمالى 307 دولار شهريا، أى ما يعادل 5 آلاف و800 جنيه شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحـدة بإجمالى 5271 دولار، أى ما يعادل 100 ألف جنيه تقريبا.

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