وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص برقية التهنئة: "بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرون من يوليو يسرنى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق.

إن الاحتفاء بهذه الثورة المجيدة إنما يجسد مسيرة العطاء والوفاء لإعلاء القيم الشامخة والمبادئ الراسـخة فى ضمير ويقين الأجيال لتحفظ العهد ولتبذل المزيد من الجهد لفتح آفاق غد مشرق ومستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بوحدته واستقلاله فى عزة وكرامة.

حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجـاح مسيرة عطائكم وإخلاصكم لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية وشعبها العظيم".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب.. جاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن أبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات وستظل تلك الذكرى الوطنية نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجا فريدا للإرادة الشعبية تحميها مؤسسات الدولة المصرية صونا لمقدرات الوطن".



وأرسل برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال السنوى بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير

أن يحفظ مسيرتكم الوطنية المعطاءة وأن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا العزيزة فى عزة ورفعة وازدهار".



كما أرسل برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها:

"يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناسبة الإحتفــــال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن نعرب لســيادتكـــم عن أصــدق التهانـــى وأسمــــى الأمانــــــى بدوام التوفيق والسداد.

إن الاحتفاء بهذه الثورة يرسخ أعظم صور التحدى والإرادة لصناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيــــادة الوطنيـــة الحكيمـــة.

حفــظ الله مصـــر الكنـانة ورعى رجالها وأبطالـــها وكلل بالنجاح خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".



وبعث برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:

"يطيــب لــى وهيئــة الشــرطة بمناسبة الإحتفــال بذكــرى ثورة الثالث والعشرون من يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

إن هذه الثورة ستظل على مر العصور علامة مضيئة فى وجدان الشعب المصرى العظيم.. ونموذجا للتحول والتحرر بإرادة شعبية وعزيمة قوية.. لأمة أبية قادرة.. على صناعة حاضرها وصياغة مستقبلها.. بسواعد وعزائم الأبطال.. حفــظ الله مصـر الكنـانة ورعـى رجالـها وأبطالـها وهيـــأ لــها مزيــدا من الأمن والتقدم والتنمية".

وأخيرا، أرسل برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها:

"يســرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة الاحتفـال بذكرى ثورة الثالث والعشرون من يوليو المجيدة أن نبعث لســـيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضبــاط الصف والصــناع العسكريين والجنود بأخلص التهــانى وأسمـــى الأمــــانى متمنين لكم مزيــدا من الرفعــة والتقـدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنــا المسـلحة الباســلة درعا قويا لمصــرنا الغالية وأن يهيىء لها من فضـله مزيدا من التقدم والنجاح".