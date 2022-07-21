القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2022.





وجاء نص البرقية كما يلى:

"الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئا بالذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازا وطنيا مضيئا حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وإنحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الإستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة والتطور".



وتابعت: "ومع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة فإن الأمة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة ترسخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة فى مسيرة البناء والإصلاح، وتجسد إرادتها الحرة بطاقات النابغين والمبدعين من أبناءها ورجال جيشها المخلصين لتغيير ملامح الحياة على أرض مصر وبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم وكل عام وسيادتكم بخير".