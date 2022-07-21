26 مشروعا لـ«الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء» خلال 2021 و2022

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة فى مجال النشر العلمى، حيث ارتفعت نسب النشر العلمى بمقدار 12% عام 2021، وبلغ عدد الأبحاث المنشورة 84 بحثا، كما أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى عدد المشروعات الممولة عام 2021، حيث بلغ عددها 26 مشروعا ممولا من ميزانية الهيئة، والجهات المحلية والدولية.

ولفت التقرير إلى المشروعات الخدمية المحلية التى تنفذها الهيئة، ومنها: (مشروع رصد وتخريط التعديات على أراضى الدولة، بناء البنية المعلوماتية للموارد الأرضية والمائية بوادى النطرون، مشروع استكمال أعمال البنية التحتية لشبكة المعلومات بمبنى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الجديد بالتجمع الخامس، دراسات الجيولوجيا لمشروع مدينة الرخام بأطفيح، مشروع تحديد مناطق التشبع بالمواد البترولية، مصادر التسرب المحتملة بالمنطقة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية).

وأكد التقرير أن المخرجات البحثية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عامى 2021-2022 شهدت العديد من الإنجازات، ففى مجال الزراعة والتربة، تم إنتاج خرائط التغير فى استخدامات الأراضى، وإنتاج خرائط ملاءمة التربة للمحاصيل المختلفة، وإنشاء نظام ذكى لمراقبة محاصيل التصدير؛ اعتمادا على بيانات الأقمار الصناعية، إضافة إلى العديد من المخرجات البحثية الأخرى فى ذات المجال.

وفى مجال المياه، تم عمل برنامج لتطوير موارد المياه السطحية والجوفية لشمال الصحراء الشرقية فى الوضع الحالى والمستقبلى، وتقييم موارد المياه الجوفية بمنطقة "العلمين - الإسكندرية" وإنتاج خرائط وقطاعات جيوفيزيقية.

وفى مجال حماية البيئة، تم تحديد المخاطر الطبيعية، والبيولوجية، والكيميائية التى تؤثر سلبا على بحيرتى قارون وإدكو، وتم استخدام بيانات الاستشعار من البعد فائقة القدرة الطيفية، ونظم المعلومات الجغرافية، لتحديد وتقييم إمكانات التنمية، والتحول للاقتصاد الأخضر، والحد من المخاطر البيئية فى بنى سويف.

وفى مجال الجيولوجيا، أنتجت الهيئة خرائط جيولوجية ومعدنية (استكشاف المصادر المعدنية المختلفة بشمال الفرافرة لإنتاج خرائط جيولوجية ومعدنية)، وتقييم المخاطر الطبيعية فى نطاق القاهرة – السويس، وإنتاج خريطة لمخاطر السيول والزلازل.

وأشار التقرير إلى قيام الهيئة بإنشاء 11 معملا متخصصا، تحاكى التخصصات الفريدة والمتقدمة، والتطورات العالمية فى البحث، والتطوير، والابتكار، والتحول الرقمى.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن ما تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء على مستوى المشروعات الخدمية المحلية، وإنتاج خرائط التغير فى استخدامات الأراضى، وإنتاج الخرائط الجيولوجية والمعدنية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بتحديد حجم وطبيعة المخاطر الطبيعية، والبيولوجية، والكيميائية، يؤكد الدور التنموى للمراكز البحثية فى خدمة قضايا التنمية فى مصر، ويأتى ذلك تنفيذا لسياسة الوزارة فى توظيف البحث العلمى لخدمة احتياجات المجتمع المصرى فى كافة التخصصات.