الرئاسة: منح السيسى درجة الدكتوراه الفخرية من بلجراد لدوره فى قيادة مصر

جدة - نرمين السيد - منحت اليوم جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى صربيا، درجة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الصربية بلجراد.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن كلاً من رئيس جامعة بلجراد ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية وأعضاء مجلس الجامعة أعربوا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقاً من دوره فى قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء، وذلك بالإصلاحات الهيكلية العميقة التى أطلقها على المستوى الوطنى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التى بادر بإطلاقها وتشييدها فى شتى قطاعات الدولة وساهمت بشكل بارز فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين وإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر.

كما أشاد مسؤولو الجامعة بجهود الرئيس فى سبيل تطوير التعليم المصرى، خاصةً عن طريق تعظيم الإنفاق على التعليم الأساسى، ورفع مستوى التعليم العالى من خلال سلسلة من مشاريع الإصلاح الجوهرية، بما فى ذلك تأسيس عدد من الجامعات التكنولوجية والفنية وتطوير المناهج لتتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولتتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن مسؤولى الجامعة أشاروا كذلك إلى الدور المؤثر والملموس للرئيس فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا وتعظيم قيمتها، لاسيما على المستوى الأكاديمى والثقافى، والتى تأتى امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين فى إطار حركة عدم الانحياز، فضلاً عن التركيز على البعد الاقتصادى من خلال تشجيع الاستثمارات وتدشين منتدى الأعمال المصرى الصربى ومجلس الأعمال المصرى الصربى المشترك.

كما ثمنت الجامعة المساهمة الفاعلة للرئيس فى تعزيز السلام والتعاون على المستويين الإقليمى والدولى، فضلاً عن جهود سيادته الرائدة نحو مكافحة ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب الجهود الحثيثة على صعيد مكافحة تغير المناخ، والتى تكللت باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن اعتزازه بهذا التكريم، معتبرا أنه ليس موجها لشخصه وإنما للشعب المصرى بأكمله كشريك أساسى فى الإنجازات التى تحققت مؤخراً فى مصر على العديد من الأصعدة، وقد ألقى كلمة بهذه المناسبة، حيث تضمنت التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلاً عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.