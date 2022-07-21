بتوجيهات الرئيس السيسى.. تسليم شقة للسيدة إخلاص أقدم سكان العائمات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تسلمت إخلاص حلمى، إحدى سكان العوامات النيلية، صباح الأربعاء، شقتها الجديدة بمنطقة الزمالك على النيل، بحضور المستشار وديع حنا أمين لجنة ازالة تعديات نهر النيل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كتعويض لها عن عوامتها السكنية، التى جاءت ضمن قرار الإزالة فى 28 يونيو الماضى.





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