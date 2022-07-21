محافظ المنيا: متابعة ميدانية مستمرة لمشروعات «حياة كريمة» فى مختلف القطاعات

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى محافظ المنيا، ارتفاع مؤشرات الإنجاز ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ يجرى التنسيق الدائم مع كل الشركات والهيئات لتوصيل المرافق تباعا وفقا للجدول الزمنى المحدد، كما يتم العمل على قدم وساق وفقا لمعايير الجودة والكفاءة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يعقد محافظ المنيا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، ممثلى دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسى، ممثلى جهاز التعمير، أعضاء مجلس الشيوخ، ممثلى الشركات والهيئات والمديريات الخدمية.

وقال المحافظ، إنه يجرى العمل على تنفيذ المشروعات بنطاق 5 مراكز مستهدفة فى 192 قرية بإجمالى 757 تابعا، يتم خلالها توصيل الخدمات والمرافق بـ 19 قطاعا خدميا، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف وضمان حياة كريمة لكل فئات المواطنين.

وناقش المحافظ، معدلات الإنجاز الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها بقطاعات (الصحة – التضامن الاجتماعى – الغاز الطبيعى – مياه الشرب والصرف الصحى – الكهرباء – الاتصالات – الإسعاف)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.

وكان محافظ المنيا تفقد، الأحد الماضى، المشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى مركز أبوقرقاص، ضمن الجولات الميدانية الأسبوعية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل كل العقبات.