موقع صربى: التعاون التجارى والاستثمارات يتصدران محادثات السيسى فى بلجراد

جدة - نرمين السيد - اهتم موقع (نورث بريف) المتخصص فى الشؤون الأوروبية، بالزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى صربيا وما شهدته من اتفاقيات فى مختلف المجالات بما فى ذلك التعاون التجارى والاستثمارات والزراعة.





وذكر الموقع عبر بوابته الإلكترونية اليوم الخميس أن مجالات التعاون التجارى والاستثمارات والزراعة تصدرت جدول المناقشات بين زعيمين البلدين، وكذلك تمت مناقشة الوضع فى فلسطين وليبيا وتأثيرات العملية الروسية فى أوكرانيا على العالم، وذلك فى أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى للعاصمة الصربية منذ 35 عاما.

وأضاف: لقد وقع رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش والرئيس عبد الفتاح السيسى اتفاقية شراكة استراتيجية أمس الأربعاء فى بلجراد.

ونقل الموقع عن السيسى قوله إن "رؤية مصر تتمثل فى حل كل شىء بالطرق السلمية ومن خلال الاتفاقات لا سيما خاصة الأزمة الأوكرانية"، مشيدا بـ "الرؤية الجديدة" للتعاون بين البلدين.

وأوضح أنه عقب التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقع ممثلو صربيا ومصر عددا من الوثائق التى تستند إليه.

كما حضر الرئيس السيسى الذى رافقه وفد ضم ممثلين عن بعض أكبر الشركات فى بلاده- افتتاح منتدى الأعمال الصربى المصرى الذى نظمته غرفة التجارة الصربية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى (بحسب الموقع) إن البلدين سيستفيدان من الاتفاقية وتجنب الازدواج الضريبى، مضيفا أن الشركات الصربية محل ترحيب فى مصر.

ووصف الرئيس الصربى فوتشيتش الاجتماع بين رجال الأعمال الصرب والمصريين بأنه فرصة ممتازة لعلاقات اقتصادية أفضل.