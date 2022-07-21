وذكر الموقع عبر بوابته الإلكترونية اليوم الخميس أن مجالات التعاون التجارى والاستثمارات والزراعة تصدرت جدول المناقشات بين زعيمين البلدين، وكذلك تمت مناقشة الوضع فى فلسطين وليبيا وتأثيرات العملية الروسية فى أوكرانيا على العالم، وذلك فى أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى للعاصمة الصربية منذ 35 عاما.
وأضاف: لقد وقع رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش والرئيس عبد الفتاح السيسى اتفاقية شراكة استراتيجية أمس الأربعاء فى بلجراد.
ونقل الموقع عن السيسى قوله إن "رؤية مصر تتمثل فى حل كل شىء بالطرق السلمية ومن خلال الاتفاقات لا سيما خاصة الأزمة الأوكرانية"، مشيدا بـ "الرؤية الجديدة" للتعاون بين البلدين.
وأوضح أنه عقب التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقع ممثلو صربيا ومصر عددا من الوثائق التى تستند إليه.
كما حضر الرئيس السيسى الذى رافقه وفد ضم ممثلين عن بعض أكبر الشركات فى بلاده- افتتاح منتدى الأعمال الصربى المصرى الذى نظمته غرفة التجارة الصربية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى (بحسب الموقع) إن البلدين سيستفيدان من الاتفاقية وتجنب الازدواج الضريبى، مضيفا أن الشركات الصربية محل ترحيب فى مصر.
ووصف الرئيس الصربى فوتشيتش الاجتماع بين رجال الأعمال الصرب والمصريين بأنه فرصة ممتازة لعلاقات اقتصادية أفضل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع صربى: التعاون التجارى والاستثمارات يتصدران محادثات السيسى فى بلجراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.