انت الان تتابع خبر لمدة 8 ساعات متواصلة- قطع مياة الشرب عن هذه الأماكن بـ”القاهرة” غداً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة القاهرة أنه عن قطع مياة الشرب غداً الجمعة الموافق 22 يوليو 2022 عن بعض مناطق في المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل

وأوضحت مياة شرب القاهرة، أنه قطع المياة لفترة 8 ساعات بداية من الساعة الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 22-7-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23-7-2022 بسبب أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.