انت الان تتابع خبر عاجل – نقابة المعلمين تعلن عن القرار السعيد لأصحاب المعاشات: الفلوس في الحسابات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن قرارً صباح اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 موجه إلي كافة أصحاب المعاشات من المعلمين في شتي محافظات جهورية مصر العربية.

وأعلن الزناتي عن بدء صرف المعاشات للمستحقين من أعضاء نقابة المعلمين اليوم الخميس عبر منافذ بنك الإسكان والتعمير المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً أنه هناك متابعة مستمرة من قبل النقابة لعملية الصرف.

وأوضح نقيب المعلمين، أن النقابة عملت علي وجود تعاون مع البنك حتي يتم تذليل أية عقبات تواجه المستحقين للمعاش أثناء عملية الصرف أموالهم، مؤكداً أن هناك زيادة مستمرة لأصحاب المعاشات من أعضاء النقابة حيث أنه يخرج على المعاش كل عام ما يقارب 40 الف معلم.

وأضاف رئيس اتحاد المعلمين العرب، ان الدفعة السابقة التي تم صرفها لأصحاب المعاشات من أغضاء النقابة قدرت بـ135 مليون جنيه مصري.