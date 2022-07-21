انت الان تتابع خبر عاجل – وزيرة التضامن تصدر توجيهات هامة بخصوص صرف الفلوس لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، قراراً هام خلال الساعات الماضية يخص أصحاب المعاشات داخل أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكدت القباج، أنها قامت بإصدار توجيهات إلي كافة منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في كافة الجمهورية، بتسير عملية صرف معاشات شهر يوليو 2022 لأكثر من 10 مليون و500 الف قائم بالصرف ومستفيد.

وأوضحت وزيرة التضامن الأجتماعي، أن التوجيهات شملت أيضاً استمرار العمل على التغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة البريد القومي وبنك ناصر الإجتماعي بالأموال حتي يمكن أصحاب المعاشات من الحصول علي مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.

موعد معاشات أغسطس 2022:

ولم تقوم وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، والهيئة القومية للتأمنيات الإجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض موعد معاشات أغسطس 2022، الا أنه ومن المتوقع أن يتم البدء الصرف أول الشهر القادم في جميع منافذ الصرف المنتشرة في جميع المحافظات، وسط تطبيق كامل للإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.