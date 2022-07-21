انت الان تتابع خبر عاجل – قطع المياة لأكثر من 11 ساعة عن هذه المناطق بـ”بني سويف” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أنه عن قطع مياة الشرب اليوم الخميس موافق 21يوليو 2022 عن بعض مناطق مركز أهناسيا وهي قرية منشأة عبد الصمد وضعفها في قرية ننا

وأوضحت مياة شرب بني سويف، أنه قطع المياة لفترة 12 ساعة بداية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً. من نفس اليوم بسبب أعمال تطهير بالخزان الأرضى للمحطة مياه منشأة عبد الصمد بمركز اهناسيا.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.