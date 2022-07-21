القوى العاملة: بدء التشغيل التجريبي لأول مكتب لتراخيص عمل الأجانب بالضبعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 11:22 صباحاً - بدء التشغيل التجريبي لمكتب تراخيص عمل الأجانب بمدينة الضبعة بمديرية القوي العاملة بمطروح ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، وزيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين ، وتيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للشركات العاملة داخل نطاق المدينة، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل بداخلها للشباب بسوق العمل بما يسهم في الحد من معدلات البطالة والتي تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة تم إنشاؤه داخل مكتب متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة والذى يتضمن خدمات التفتيش العمالي، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، فضلا عن خدمات استخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة، ودراسات سوق العمل بالإضافة إلي علاقات العمل لخدمة العاملين بالمنشآت في حل مشكلتهم داخل محيط العمل .

ومن جانبه أوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح ، أن المكتب بدأ في استقبال الراغبين في استخراج تصاريح العمل من الأجانب والشركات ، بناء على تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان ببدء العمل تجريبيا داخل المكتب خلال زيارته الأخيرة للمحافظة والتى تفقد فيها المكتب وأصدر بعد التوجيهات لتخصص مكان أكبر للمكتب في المستقبل القريب .

وأضاف مدير المديرية ، أن المكتب استقبل أول وفد روسى لعمل وإصدار تراخيص العمل الخاصة بهم ، والذين أثنوا على الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة لتسهيل عمل الشركات داخل مدينة الضبعة في الفترة الأخيرة ، مؤكدين أن المكتب قدم كل التسهيلات اللازمة للشركات المتقدمة بما يزيد من معدلات الإستثمار وتوفير العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المدينة والمدن المجاورة .