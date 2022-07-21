عاجل.. السكة الحديد تعلن سبب تأخير القطارات طنطا (سرقة الصناديق)

جدة - نرمين السيد - وأكد البيان، أنه فى تمام الساعة 11.35 قام بعض من الخارجين عن القانون بسرقة صناديق الإشارات والخاصة بتشغيل السيمافورات الأتوماتيكية فى المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع) وحيث يقوم هؤلاء الخارجين عن القانون بنزع الغلاف المعدنى لصندوق الإشارات وسرقته بالإضافة إلى سرقة ترانسات التغذية لأجهزة الإشارات الأمر الذى تسبب فى تعطيل نظام الاتصالات والإشارات، وهو ما أدى إلى تعطيل التقاطر بحركة مسير القطارات والتشغيل بالمحاذرة.
كما قام بعض الخارجين عن القانون الساعة 15.25 بسرقة أجهزة الإشارات فى المنطقة ما بين (طنطا/ كفر الزيات) الأمر الذى أدى إلى تسيير حركة القطارات بالمحاذرة أيضا، وعلى ضوء ذلك تم تأخير كافة القطارات بمتوسط وصل إلى أربع ساعات حتى تم الاستعداد بتركيب أجهزة أخرى الساعة 4.40.
وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بالتصدى والإبلاغ عن أى من هؤلاء الخارجين عن القانون والذين يعرضون حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة، وتعمل الهيئة جاهدة لاتخاذ كافة الإجراءات التى تتضمن سلامة حركة مسير القطارات وسلامة المواطنين.
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