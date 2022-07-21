جدة - نرمين السيد - وأشارت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيان اليوم الخميس، إلى أن ثورة 23 يوليو كانت الباب ليحكم المصريون أنفسهم وتتلخص البلاد من الاستعمار، وإننا فى هذه الذكرى نرى بوضوح الدور الوطنى التاريخى للجيش المصرى الذى يقف دائما حارسا لحراك الشعب من أجل حماية مقدراته.

وتابع البيان: "حفظ الله مصر شعبا وحكومة وسدد خطاها فى طريق الجمهورية الجديدة بالحوار والاصطفاف على حب الوطن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.