عاجل.. السيسى: مصر اتخذت مجموعة من الثوابت الحاكمة بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال كلمة له من جامعة بلجراد، أن مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير مع دول حوض النيل، لافتا إلى أنها اتخذت مجموعة من الثوابت الحاكمة بشأن أزمة سد النهضة.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، كما سعت القاهرة إلى التوصل لرؤية مشتركة.

وأوضح أن مصر اتبعت نهجًا شاملاً فى قضية مكافحة الإرهاب، معلنًا استمرار القاهرة فى دعم القضية الفلسطينية، والتوصل لحل سلمى لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.