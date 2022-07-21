صحة الشرقية: متابعة الحجاج المصريين العائدين منزليا (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، زيارات منزلية واتصالات هاتفية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع الحجاج العائدين من الأراضى الحجازية بعد أداء مناسك فريضة الحج، فى إطار رصد الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.





وأكدت فرق الطب الوقائى على الحجاج العائدين من السفر بالالتزام بالعزل المنزلى لمدة 5 أيام من تاريخ الوصول، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الواقيات الشخصية كالكمامات فى جميع الأوقات، وخاصة فى حالة التعامل مع الآخرين كإجراءات احترازية، كما تم تقديم التوعية الصحية لهم، وتوضيح الأعراض المحتمل ظهورها بعد عودتهم من الخارج، وكيفية التواصل مع الفريق الطبى المختص فى حال ظهور أى عرض، وعدم التردد فى طلب الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن متابعة الحجاج من خلال الزيارات المنزلية والاتصالات الهاتفية ستتم لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول من السفر، عن طريق الفرق الطبية المدربة، وذلك لإحكام أعمال الترصد للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، والعمل على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم من فحوصات معملية وعلاج دوائى، حسب البروتوكولات المحدثة لوزارة الصحة.

وهنأ الحجاج بأداء الفريضة والعودة سالمين لوطنهم، ومناشدا إياهم بالالتزام بالعزل المنزلى لمده 5 أيام بعد الوصول للأراضى المصرية، وعدم الاختلاط بالزائرين إلا بعد انتهاء المدة المحددة للعزل، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

يأتى فى إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتحت إشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.