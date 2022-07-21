عاجل- الرئيس السيسى: تغير المناخ يمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة له من جامعة بلجراد، أن العلاقات بين مصر وصربيا نعتز بها حتى يومنا هذا، ونشجع لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السيسى أن المجتمع الدولى يواجه تحديات هائلة تمثل تهديدا حقيقيا يتوجب تعاون جميع الدول، موضحًا أن تغير المناخ يمثل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع الدولى.