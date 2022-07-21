عاجل.. السيسى يصل مقر جامعة بلجراد لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى صربيا، والتى ستمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى صربيا، والتى ستمنحه درجة الدكتوراه الفخرية. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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