مصر تدين هجوم كردستان وتؤكد دعمها الكامل لسيادة العراق

جدة - نرمين السيد - تقدمت جمهورية مصر العربية، بخالص التعازى وصادق المواساة للعراق الشقيق فى ضحايا الهجوم الغاشم الذى استهدف أحد المنتجعات السياحية فى محافظة دهوك بكردستان العراق، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين العراقيين.





وأكدت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الآثم، مشددة على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولى ذات الصلة بحماية المدنيين. كما أكدت مصر على دعمها الكامل لسيادة العراق على أراضيه ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقى الشقيق، مُعربةً عن خالص التعازى لذوى الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المُصابين.

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