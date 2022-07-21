التعليم العالى: مراكز رعاية الموهوبين بالجامعات تخلق بيئة حاضنة للإبداع

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حول إنشاء مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعات الحكومية.





وتناول التقرير موقف مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين على مستوى 27 جامعة حكومية، وكذلك البرامج التى سبق وأقرها مجلس إدارة الصندوق لدعم الطلاب المبتكرين والنوابغ بالجامعات، تماشيا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، حيث تبنى أهداف البرامج على تعلم أساليب التفكير التصميمى وإدارة الابتكار، والبحوث التسويقية والشراكات وبناء المجتمعات للمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عامر أن برنامج رعاية الطلاب المبتكرين والنوابغ بالجامعات، يقدم الدعم اللازم للمراكز بالجامعات، لتمكينها من وضع اللوائح الخاصة بسياسة الملكية الفكرية بالجامعات والآليات الخاصة لاكتشاف الطلاب المبتكرين والنوابغ فى مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا وتقديم التدريب اللازم بمراكز رعاية الموهوبين العلمية والتكنولوجية بالجامعات، فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية وورش العمل فى مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الصندوق قام بإطلاق برنامجى "حافز الابتكار" و"صناع التغيير" بين طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة فى شهر مارس 2022، وتم اختيار أفضل 35 فريقا من المتقدمين من إجمالى عدد (113) فريقا متقدما لبرنامج "حافز الابتكار"، وتم اختيار أفضل 5 فرق من المتقدمين من إجمالى 75 فريقا متقدما لبرنامج "صناع التغيير" وقد تم تقديم برنامج تدريبى عن بعد على مدار أسبوعين، وجار تقديم الإرشاد والتوجيه والتعاقد، لتحويل الدعم المالى للفرق، ومن المنتظر ان تنتهى فاعليات البرنامجين فى شهر سبتمبر 2022.

وأضاف أنه تم تصميم برنامج معسكر الابتكار "ICamp" والذى يهدف إلى تدريب مكثف لمدة 8 أيام، يستهدف الفرق الجامعية التى تعمل على ابتكاراتها (فرق المنافسة / مشروعات التخرج)، ويشمل التدريب تقديم أساسيات التفكير التصميمى ونمذجة الأعمال للطلاب الجامعيين لمساعدتهم على اكتساب مهارات تنظيم المشاريع الأساسية، وقد تم تصميمه ليكون برنامجا متقدما يساعد الفرق المبتكرة على تحويل ابتكاراتها ومشروعاتها إلى شركات ناشئة، كما أطلق الصندوق برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر "ROAD SHOW" فى شهر فبراير 2022، وتم تنفيذه فى 16 جامعة حكومية.

وتابع أنه عقدت لقاءات والذى شهدت تفاعلا مع الباحثين الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال فى الجامعات المصرية، وقام فريق الصندوق خلال هذه الحملة الترويجية بعقد ورش عمل حول التفكير التصميمى وإدارة الابتكار، وقام الباحثون المبتكرون بعرض ابتكاراتهم بإجمالى (117) ابتكارا وجارى استكمال دراسات التحقق والجاهزية التكنولوجية قبل التمويل للأفكار الواعدة، كما يقوم الصندوق حاليا بإعداد برنامج "تاهيل الباحثين إلى رواد الأعمال (R2E)"، ويتكون البرنامج من ورش عمل عملية متعمقة لتغيير المفاهيم لمدة 8 أسابيع ويهدف إلى تعديل أسلوب التفكير، وهو برنامج يماثل ما تقدمه مؤسسه العلوم الوطنية الامريكية NSF-USA، وسيتم تطبيق نفس النهج التربوى والمناهج الدراسية على الباحثين والمبتكرين ضمن برنامج لمساعدتهم على إطلاق مشروعاتهم الناشئة ومن المخطط أن يتم توسيع نطاق البرنامج، من خلال مراكز تطوير القادة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمعاهد البحثية، فضلا عن إعداد مسابقة الجامعات والمراكز البحثية فى الابتكار والتعاون مع الصناعة (MOSAIC 2022)، وتستهدف المسابقة الجامعات والمراكز البحثية ويتم من خلالها تحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن التقرير المقدم لوزير التعليم العالى أشار إلى رسالة مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعات، والتى تتمثل فى المساهمة بإعداد وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب؛ للمساعدة فى اكتشاف ملكاتهم وقدراتهم وتنمية القدرات الفنية، والرياضية، والعلمية، والابتكارية، والإبداعية لديهم؛ لتتحول إلى إبداع على أرض الواقع، لمواكبة التطور فى كافة المجالات، من خلال آليات واضحة ومقصودة ومخطط لها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الأهداف الاستراتيجية للمراكز متعددة ومنها، وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة؛ لاكتشاف الموهوبين والنوابغ والمبدعين، وإيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم، بالإضافة إلى تنمية روح الإبداع لديهم؛ لإظهار المواهب محليا وإقليميا ودوليا، وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية، علاوة على تصميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطنى لدى الموهوبين وتوجيه قدراتهم فى سبيل ذلك، وتنمية وعى المجتمع الجامعى بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن هذه المراكز تهدف أيضا أن تتحول لحاضنات لكافة الموهوبين، والنوابغ والمبدعين من طلاب الجامعات، وتسويق ابتكاراتهم وابداعاتهم وتقديم الدعم لهم، بالإضافة للتعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية والفنية والمدنية المنوط بها رعاية الموهبة والنبوغ والإبداع، وتنظيم لقاءات وزيارات ميدانية وعلاقات تعاون مشتركة بين الجامعة ومجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات فى القطاعين العام العامة والخاص؛ لخدمة الموهوبين، والمبدعين، وتأهيلهم لسوق العمل؛ لعرض مواهبهم وإبداعاتهم، علاوة على دعم مشروعات التخرج للمجالات متعددة التخصصات.

وأكمل أن هذه المراكز ستصمم برامج تدريبية متخصصة، لتنمية قدرات الموهوبين الفنية، وذلك من خلال التعرف على متطلبات سوق العمل المستقبلية، بالإضافة إلى الاحتكاك المباشر بيئة العمل، والأدوات، والتقنيات التى تسمح لهم بالممارسة أثناء التعلم، وتنظيم مسابقات، لاكتشاف المواهب والابتكارات على مستوى الجامعة، وتشجيع الطلاب على تنفيذ تصاميم أو منتجات واقعية ذات مردود، وتنظيم الندوات الأكاديمية، والفاعليات التى من شأنها إحداث التواصل مع الخبراء والتعرف على الاتجاهات، والتقنيات الحديثة، وتقديم التوجيه للموهوبين.