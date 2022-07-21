عاجل- الرئيس السيسى فى جامعة بلجراد (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة، أمام أعضاء جامعة بلجراد، على هامش زيارته إلى صربيا.
وكان الرئيس السيسى، قد التقى مساء أمس، خلال زيارته لصربيا، مع إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس البرلمان الصربى أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى بلجراد، منوها إلى العلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والصربى.
كما أوضح حرص بلاده على دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلمانى.
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