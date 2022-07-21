محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء والقوات المسلحة بذكرى ثورة يوليو

كما بعث محافظ القاهرة برقيات تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، والفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، واللواء بحرى ا.ح. أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح. طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية.
وأعرب محافظ القاهرة عن خالص تهانيه بهذه الذكرى الوطنية الخالدة وما حققته من إنجازات ومكاسب عظيمة تتواكب هذا العام مع تحقيق الانجازات التنموية الشاملة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
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