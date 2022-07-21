ننشر موعد تشغيل أسرع وسيلة مواصلات في مصر ”المونوريل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 10:25 صباحاً - مشروع المونوريل يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، وتتسم هذه النوعية من وسائل النقل بأنها سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

يربط المونوريل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً "القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية".

ويساهم المونوريل في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مراحل المشروع

يمتد مشروع مونوريل في أولى مراحله شرق النيل "العاصمة الإدارية" من محطة الإستاد بمدينة نصر؛ حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول 53 كم ويشتمل على 22 محطة.

وتشمل المحطات "الاستاد، هشام بركات، جامعة الأزهر، الحي السابع، المنطقة الحرة، مسجد المشير، شارع التسعين، المستشفى الجوي، فندق تويست، جامعة المستقبل، إعمار، ميدان النافورة، البروة، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي السكني R2، الدائري الإقليمي، فندق الماسة، الحي الحكومي، حي السفارات، العاصمة الإدارية".

يتكون كل قطار مونوريل ‏من 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات، مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التى يخدمها.‏

‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل تبلغ 600 ألف راكب يومياً، وتتميز قطارات المونوريل أنها تعمل بدون سائق وتبلغ ‏السرعة التصميمية ‏لها 90كم/ساعة، ويبلغ زمن التقاطر بخطى المونوريل ٩٠ ثانية.

وتتحرك قطارات المونوريل أحادية السكة، على كمرة خرسانية، وسيتم لأول مرة ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الأرصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

وتصل سرعة قطار المونوريل إلى 80 كم في الساعة، يقطع مسافة المرحلة الأولى من المشروع خلال 60 دقيقة.

وتتضمن عربات القطارات، ممرات ممتدة ‏تسمح بانتقال ‏الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما سيتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة، كما أنه مخطط تزويد عربات المونوريل بشاشات ‏LED‏ لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، أو يمكن ‏استخدامها بشكل تجاري في بث الإعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر.

كما سيتم تزويد أعلى الأبواب الجانبية بشاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، وتخصيص أماكن للكراسي ‏المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مزودة بوسائل للتثبيت، وكذلك ‏سيتم تزويد ‏العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل، تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ‏فاقدي حاسة ‏السمع.

مواعيد افتتاح مراحل المونوريل

تنتهي المرحلة الاولى في سبتمبر المقبل؛ ليتم افتتاحه في أول أكتوبر؛ حيث إن نسبة التنفيذ في المشروع وصلت ما يقرب من 40%.

ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر فبراير من عام 2023 العام المقبل، ويبلغ طولها 42 كم، وتصل إلى مدينة السادس من أكتوبر، وتضم محطات "جامعة الدول، الطريق الدائري، المريوطية، المنصورية، الطريق الصحراوي، هايبر وان، جهينة، هيئة المجتمعات العمرانية، الحصري، دار الفؤاد، المنطقة الصناعية، القطار السريع".