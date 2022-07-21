القوى العاملة: تعيين 6265 منهم 54 ”قادرون باختلاف”بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6265 شاباً ، منهم 54 "قادرون باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 18270 شاباً منهم 245 "قادرون باختلاف"، وتوفير 118 فرصة عمل منها 18 لـ "قادرون باختلاف"، واستخراج 502 شهادة قياس مستوى المهارة ، و519 رخصة مزاولة الحرفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 390 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 159 أجنبياً ، وتلقى 355 طلب ما بين تجديد واستخراج تصريح لأول مرة ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي - أن المديرية تلقت 1379 شكوى (فصل ومطالب)، منها 193 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 279 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 352 شكوى، وإحالة 77 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 478 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح رعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 154 منحة مولود جديد بإجمالى 312 ألف جنيه ، و 35 منحة زواج بمبلغ 105 ألف جنيه ، و 11 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 22 ألف جنيه ، وصرف منحتى وفاة عامل لأسرهم بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 24 ألف جنيه لعمل 6 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 6 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 483 ألف جنيه لـ 208 عاملاً مسجلاً .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 233 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 257 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 217 شكوى ، وتم تسويتها ودياً بالكامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 177 منشأة ، وإعادة التفتيش على 258 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 116 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 31 حملة تفتيشية ، ومنح 29 رخصة ، فضلاً عن عقد 11 ندوة توعية.