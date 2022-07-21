وزارة التربية والتعليم: وقف تحويل طلاب الثانوية العامة لمدارس إدارة دار السلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 10:25 صباحاً - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم قبول أي تحويلات لمدارس خاصة أو رسمية، إلى إدارة دار السلام التعليمية بمحافظة سوهاج، من الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة من خارج الإدارة إلا بعد العودة إلى الجهة المختصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأخذ الموافقات اللازمة وفحص المستندات للبت فى قبول التحويل من عدمه.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك والمتسبب فى عدم تنفيذ التعليمات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها، إنه تم رصد كثير من حالات التحويل من خارج إدارة دار السلام التعليمية لأداء الامتحان داخل الإدارة بأعداد مهولة بالمخالفة للوائح والقوة الاستيعابية لسعة المدارس.

وأوضحت الوزارة أن وراء التحويلات هو الاعتقاد السائد بوجود تساهل وعدم الرقابة على أعمال الامتحانات بهذه اللجان بإدارة دار السلام، الأمر الذي ترتب عليه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.