«التعليم» تكشف خريطة العام الدراسى الجديد اليوم

ويعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، والتى تتضمن موعد بداية الامتحانات، وعدد أيام الدراسة بكل فصل دراسى، ومواعيد الامتحانات لمختلف المراحل، والإجازات التى يتخللها العام.
ومن المتوقع أن ينطلق العام الدراسى الجديد 2022-2023، فى بداية الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر سبتمبر المقبل.
وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، اليوم الخميس، حيث يؤدى طلاب شعبة العلوم الامتحان فى مادة الأحياء، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه بانتهاء امتحانات اليوم، تكون الوزارة نجحت فى تنظيم امتحانات 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى.
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