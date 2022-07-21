نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ «COP27» فى جامعة القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة القاهرة نموذج محاكاة حول الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP27"، والذى يقام فى شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، ويضم 197 حكومة من دول العالم بهدف تقديم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر فى آثار تغير المناخ بإفريقيا.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن نموذج المحاكاة للمؤتمر الدولى حول تغير المناخ يتم بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة يتم تقسيمهم لمجموعات وتقوم كل مجموعة من الطلاب بتمثيل دولة من الدول المشاركة فى المؤتمر وتقوم بتجميع البيانات الخاصة بتغيرات المناخ فى هذه الدولة وعرضها فى نموذج المحاكاة، الذى سيتم عرضه خلال المؤتمر. ويأتى النموذج على هامش المؤتمر بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة البيئة ومشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.



وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى حرص جامعة القاهرة على تقديم العديد من نماذج المحاكاة، بهدف تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة فى مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل، حيث تعد هذه النماذج نشاطا مهما للطلاب ومشروعا تدريبيا على محاكاة نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع فى مجال هذه المؤسسات.



وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق النموذج، أنه تم البدء فى تدريب الطلاب على نموذج المحاكاة مؤتمر المناخ "COP27" من خلال عدة إجراءات من بينها إلقاء محاضرات نظرية عن تغيرات المناخ، وعقد تدريبات على بعض المهارات مثل مهارات العرض الفعال، والعمل من خلال فريق، وكيفية تجميع بيانات عن الدول التى يتم تمثيلها لإعداد جيل جديد قادر على التفاعل مع تحديات المستقبل.



جدير بالذكر أن جامعة القاهرة ساهمت فى قضية المناخ بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27، حيث قامت بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولى واستحدثت برامج جديدة فى مجال العلوم البيئية، بالإضافة إلى تمويل مشروع بحثى للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفورى بالوقود الحيوى للتحكم فى حالات الطوارئ المناخية، كما أقامت الجامعة ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب فى مختلف الكليات حول قضايا تغيرات المناخ، وأطلقت دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، وأطلقت مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، وتنظيم ندوة كبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ.