محافظ القاهرة مهنئا الرئيس بذكرى 23 يوليو: نموذج فريد لشعب يلتف حول قيادته

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ القاهرة فى برقيته إلى الرئيس السيسى ما يلى: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن مواطنى محافظة القاهرة بخالص التهانى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الذكرى الوطنية الخالدة المؤسسة لمصر المعاصرة والمجسدة لقيم الوفاء ولملحمة العطاء الوطنى والنموذج الفريد لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة". وتابع: "بهذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله العلى القدير أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية".

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