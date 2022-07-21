وزيرة البيئة تبحث فرص الاستثمار بمحميات جنوب سيناء اليوم

جدة - نرمين السيد - تتوجه اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فى جولة تفقدية لمتابعة الأوضاع البيئة بالمدينة وبحث سبل الاستثمار البيئى بالمحميات.





يأتى ذلك فى إطار جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم يرافقها الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنية. وتتضمن الجولة تفقد أعمال تطوير مركز الزوار والخدمات المقدمة بمحمية رأس محمد بالإضافة إلى منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة والحديقة المركزية وبحث سبل الاستثمار فى المحميات الطبيعية مع عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية. وعلى هامش جولتها ستلتقى وزيرة البيئة بمحافظ جنوب سيناء خالد فودة، لمناقشة آليات الحد من استهلاك البلاستيك. ويشمل برنامج الزيارة، تفقد وزيرة البيئة حديقة السلام وقاعة المؤتمرات بالمدينة، وكذلك محمية نبق ومتابعة أعمال التطوير بها ورفع كفاءة مركز الزوار بها، وتختتم جولتها بزيارة نادى المناخ بمركز شباب شرم الشيخ.

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