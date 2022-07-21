أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 21 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

ينطلق المؤتمر الدولى حول تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعى، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية.

القاهرة

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحاتها الرسمية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، موعد إعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثانى للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسى الجديد.

القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران 13 رحلة لنقل ضيوف الرحمن من جدة والمدينة المنورة، وذلك استمرارا للجسر الجوى للرحلات التى تسيرها الشركة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و8 رحلات من المدينة المنورة إلى القاهرة، بينها رحلة واحدة إلى برج العرب، لعودة إجمالى 2700 حاج.

القاهرة

يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى التاسعة مساءً على أرض ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لموسم 2020-2021.

القاهرة

تنظم مكتبة الإسكندرية، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان: "اللمة الحلوة 4"؛ لعرض المواهب الفنية الشابة، بحضور عدد من الفنانين، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

القاهرة

يستضيف مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية،عرضا لفرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

القاهرة

تنظم الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية ندوة بعنوان "ثورة يوليو .. 70 عاما والاتحاد السوفيتى"، وتدور حول التعاون والعلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى والإنجازات التى تمت فى هذا الوقت، وذلك بمقر البيت الروسى بالدقى.