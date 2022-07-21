نتيجة الثانوية العامة (الموعد وآليات التظلمات وجداول الدور الثانى)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، اليوم الخميس عند الساعة الواحدة ظهرًا، عبر صفحتها الرسمية.





وأضاف الوزير، أنه من المقرر أيضا إعلان آليات التظلم على نتائج الطلاب، مشيرًا إلى أنه ستتاح الفرصة لطلاب الثانوية العامة بالتظلم على نتائجهم حتى يتأكدوا من 3 معلومات أساسية هى: نسبة ورقة الإجابة إلى الطالب، وتصحيح كل الإجابات، ورصد الدرجات، لكن ليس من شأن التظلمات التدخل فى تقدير الإجابات.

كما تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الدور الثانى للطلاب الراسبين.

وينتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، من أداء الامتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022، حيث يؤدى طلاب شعبة العلوم الامتحان فى مادة الأحياء، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة، منهم 268 ألفًا و897 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفًا و882 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".