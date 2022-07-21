بدء التفتيش.. لجان الثانوية العامة تستقبل الطلاب فى آخر أيام الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وفتحت 2089 لجنة سير امتحان ثانوية عامة على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام من 707 آلاف و 992 طالبا وطالبة، لبدء عمليات التفتيش بالعصا الإلكترونية قبل بدء الامتحانات عند التاسعة صباحا.

ووجهت الوزارة، باستخدام العصا الإلكترونية، للكشف عن الأدوات التكنولوجية التى قد يستخدمها الطلاب للغش مثل: سماعات البلوتوث، الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا وغيرها، 4 مرات قبل وأثناء الامتحان.

ويستخدم مسؤولو أمن اللجان العصا الإلكترونية لتفتيش طلاب الثانوية العامة أكثر من مرة خلال اليوم الامتحانى: الأولى أثناء دخول الطلاب مع فتح أبواب اللجان، وداخل الفصول الامتحانية، وقبل توزيع كراسات الأسئلة ويكون التركيز على الديسكات للتأكد من عدم إخفاء أى أدوات داخلها، أما المرة الرابعة فتكون بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

ونفت الوزارة، حدوث أي تسريب لامتحانات اليوم، داعية الطلاب وأولياء أمورهم بالتركيز في الامتحانات، وعدم الالتفات إلى ما تثيره صفحات الغش الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة البلبة والنصب على أولياء الأمور بادعاء القدرة على تسريب الامتحانات، مؤكدة أن جميع مراحل طباعة وتوزيع كراسات الأسئلة مؤمنة بشكل كامل، كما أن الوزارة لديها آليات تتمكن من خلالها من ضبط الطلاب الذي يحاولون الغش الإلكترونى وتداول أسئلة الامتحان بعد بدء وقت الإجابة.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال يومى 20 و21 يونيو، وهى: التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا/طالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

نتيجة الثانوية العامة

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الخميس، عند الساعة الواحدة ظهرا، عبر صفحتها الرسمية، هذا بالإضافة إلى آليات التظلمات على النتائج وجداول الدور الثانى لامتحانات العام الدراسى الحالى 2021-2022.

وكشف الوزير، أنه بانتهاء امتحانات اليوم، تكون الوزارة نجحت فى تنظيم امتحانات 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية لهذا العام.