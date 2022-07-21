زيارة الرئيس السيسى الناجحة إلى صربيا تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى وفوتشيتش يبحثان تعظيم التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد ترحيبه بتعظيم التعاون مع صربيا فى مختلف المجالات، خاصة على مستوى التعاون العسكرى والاقتصادى والتجارى والسياحى، بما يتماشى مع التوافق فى الرؤى بين البلدين حول مجريات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولاسيما مع حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الساحة الدولية، الأمر الذى يتعين معه إيجاد تحرك مشترك من الدول ذات التوجهات المتشابهة، خاصة فى مجالات أمن الطاقة والأمن الإقليمى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال المباحثات التى عقدها الرئيس السيسى أمس، مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، فى العاصمة بلجراد.

وأضافت أن الرئيس السيسى توجه بالشكر لنظيره الصربى على دعوته للزيارة، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مجددا التهنئة له على إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية ثانية، بما يعكس ثقة المواطنين الصرب فى قيادته، فى مرحلة تاريخية تتسم بالعديد من التحديات السياسية والاقتصادية، مشيدا كذلك بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وصربيا ومدى تميزها، خاصة على صعيد حركة عدم الانحياز، مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها فى كافة المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين، واستكشاف أوجه التعاون بينهما.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس الصربى استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس السيسى ضيفا عزيزا فى صربيا للمرة الأولى، معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، ومشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر وصربيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، ولاسيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتحت عنوان "السيسى يدعو رجال الأعمال الصرب إلى الاستثمار فى مصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى دعا رجال الأعمال فى صربيا إلى المشاركة فى الاستثمار بالمشروعات القومية بمصر، خاصة فى مجال الموانى، لاسيما مع التحديث اللازم الذى شهدته البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء فى كلمة الرئيس السيسى، خلال مشاركته أمس فى بلجراد، فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الصربى، بمشاركة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الصرب، وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الحدث الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وصربيا، مؤكدا حرص مصر خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الصربية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك فى إطار العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، وخاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لاسيما فى قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان العقارى والإدارى، فضلاً عن تعزيز التبادل التجارى بين البلدين فى المنتجات الزراعية.

كما أكد الرئيس كذلك أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر أخيراً فى القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة (بمكونيها الحكومى والشعبى) لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هى المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية المختلفة، من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الصربى عن ثقته فى وجود فرصة كبيرة للتعاون المشترك، بالنظر إلى علاقات الصداقة المتبادلة بين البلدين الصديقين، مؤكدا أنه سيتم بذل الجهد اللازم خلال الفترة المقبلة لافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد لتسهيل عملية الاستثمار، فضلا عن الانتهاء من اتفاقية عدم الازدواج الضريبى التى ستعظم من التبادل التجارى.

وفى صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان "شكرى يوقع اتفاقيات التعاون فى التعليم العالى والزراعة والثقافة والإعلام"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وصربيا على هامش زيارته إلى العاصمة الصربية بلجراد.

وتم توقيع اتفاقية بين مصر وصـربـيـا فى مجال التعليم العالى فى الفترة من 2022 حتى 2025، حيث وقع الاتفاقية من الجانب المصرى وزير الخارجية سـامـح شـكـرى، ومـن الـجـانـب الـصـربـى الـنـائـب الأول لرئيسة مجلس الوزراء ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية الصربى برانكو روزيتش.

ووقع وزير الخارجية سامح شكرى - على هامش زيارته إلى العاصمة الصربية بلجراد أمس مذكرة تفاهم مع وزيـر الـزراعـة الصربى تتعلق بتعزيز التعاون فى مجال الزراعة، كما وقع شكرى مع وزيرة الثقافة والإعلام الصربية اتفاقية تتعلق بمجال الثقافة والفنون.

وتحت عنوان "الرئيس خلال لقائه رئيس البرلمان الصربى فى بلجراد: تطوير علاقات الصداقة وتبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أعرب عن تقديره لزيارة البرلمان الصربى، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التى تربط بين مصر وصربيا على مختلف الأصعدة، خاصة فى شقها البرلمانى من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، وذلك على غرار زيارة رئيس البرلمان الصربى إلى القاهرة فى ديسمبر 2021، بما يسهم فى تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائى المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى مساء أمس بالعاصمة بلجراد، «إيفيتسا داتشيتش» رئيس البرلمان الصربى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء .. فى العلمين الجديدة: إنشاء صندوق للمساهمة فى التنمية الاقتصادية لقناة السويس"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس بمدينة العلمين الجديدة برئاسة د.مصطفى مدبولى على تـعـديـل بـعـض أحـكـام الـقـانـون الـخـاص بـنـظـام هـيـئـة قـنـاة السويس، والذى نص على إنشاء صندوق للهيئة يستهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرفق وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.

كـمـا وافـق عـلـى بـعـض أحـكـام القوانين التى أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنســان ومـن بـيـنـهـا مشـروع الـقـانـون الـذى جـعـل الـسـن القانونية للتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية 15 عـامـا بـدلا من 16 خلال 6 شهور من تاريخ بلوغ هذا السن.

وتحت عنوان "الحكومة: لا رفع لسعر الرغيف المدعم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الحكومة أكدت أنه لا صحة لما تم نشره فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع تحريك أسعار السولار.

ونفت وزارة التموين تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع تحريك أسعار السولار، وشددت على صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أى زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز.

وأشارت إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافى تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار طبقا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية.