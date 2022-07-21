الأرصاد تحذر المصطافين من جديد.. وتعلن عن ظاهرة مؤثرة اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد .

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية وتكون الحرارة المحسوسة 37 درجة مئوية، بينما يتجاوز جنوب الصعيد حاجز الـ 40 درجة مئوية، حيث متوقع أن تكون الحرارة المحسوسة هناك 42 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد من جديد المصطافين على سواحل البحر المتوسط من وجود نشاط لـ الرياح على مسطح البحر المتوسط وخصوصا على شواطىء شمال الدلتا لترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

ولفتت إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة على طقس اليوم هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.