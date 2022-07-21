طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت أن اليوم الخميس سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة.

وكشفت عن نشاط لـ الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2 متر، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 30 24

وادى النطرون 34 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 38 25

نخل 36 19

نويبع 37 26

طابا 36 25

كاترين 36 19

الطور 37 26

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 39 30

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 26

الوادى الجديد 39 25

حلايب 35 27

شلاتين 37 26