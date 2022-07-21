ثبات الجنية المصري.. سعر الدولار اليوم الخميس 21-7-2022

سعر الدولار اليوم الخميس 21 يوليو 2022 شهدت سعر الدولار في الفترة الحالية حالة من الثبات والاستقرار دون ارتفاع أو انخفاض ويهتم الكثير من المواطنين بالاطلاع علي كافة تحديثات في سعر الدولار مقابل الجنية، وشهدت الفترة الماضية ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية ولكن مازال سعر الدولار ثابت ومستقر حتي الان داخل كافة البنوك المصرية ونرصد لكم في السطور التالية سعر الدولار للبيع والشراء داخل البنوك.

سعر الدولار اليوم الخميس 21-7-2022

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الثبات واعلن البنك المركزي عن عدم وجود تغيرات اليوم في سعر الدولار اليوم الخميس داخل البنوك والسعر الحالي مستقر وثابت منذ أسبوع تقريبا دون حدوث تغيرات كبيرة بالارتفاع حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الخميس للشراء 18.87 جنية وسجل سعر البيع نحو 18.95 جنية.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

في السطور التالية ننشر لكم سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 21 يوليو 2022 في البنوك المصرية ويتم تحديث الجدول بشكل لحظي واضافة كافة التغيرات التي تحدث في سعر الدولار: