نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبات الجنية المصري.. سعر الدولار اليوم الخميس 21-7-2022 في المقال التالي
سعر الدولار اليوم الخميس 21 يوليو 2022 شهدت سعر الدولار في الفترة الحالية حالة من الثبات والاستقرار دون ارتفاع أو انخفاض ويهتم الكثير من المواطنين بالاطلاع علي كافة تحديثات في سعر الدولار مقابل الجنية، وشهدت الفترة الماضية ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية ولكن مازال سعر الدولار ثابت ومستقر حتي الان داخل كافة البنوك المصرية ونرصد لكم في السطور التالية سعر الدولار للبيع والشراء داخل البنوك.
سعر الدولار اليوم الخميس 21-7-2022
شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الثبات واعلن البنك المركزي عن عدم وجود تغيرات اليوم في سعر الدولار اليوم الخميس داخل البنوك والسعر الحالي مستقر وثابت منذ أسبوع تقريبا دون حدوث تغيرات كبيرة بالارتفاع حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الخميس للشراء 18.87 جنية وسجل سعر البيع نحو 18.95 جنية.
سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
في السطور التالية ننشر لكم سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 21 يوليو 2022 في البنوك المصرية ويتم تحديث الجدول بشكل لحظي واضافة كافة التغيرات التي تحدث في سعر الدولار:
- سجل سعر الدولار اليوم الخميس 21 يوليو 2022 في أبو ظبي الإسلامي 18.91 جنية للشراء وسجل سعر البيع 18.96 جنية.
- سعر الدولار اليوم الخميس 21 يوليو 2022 في بنك البركة سجل سعر الشراء 18.81 جنية وسعر البيع 18.91 جنية.
- سعر الدولار اليوم الخميس 21-7-2022 في البنك العقاري المصري العربي سجل نحو 18.90 جنية للشراء، ونحو 18.96 للبيع.
- سعر الدولار في بنك اسكندرية اليوم الخميس 21 يوليو 2022 سعر 18.86 للشراء وسعر البيع 18.96 جنية.
- سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم الخميس سجل سعر الشراء 18.88 وسعر البيع 18.96 جنية.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي للبيع والشراء اليوم الخميس سعر 18.87 للشراء ونحو 18.93 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر يمكنك صرف الدولار الأمريكي بسعر 18.88 جنية للشراء ونحو 18.94 جنية للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 21-7-2022 سعر 18.88 للشراء وسعر البيع 18.94 جنية.
- سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنك العربي الافريقي سجل سعر الشراء 18.86 جنية وسعر البيع 18.96 جنية.
- سعر صرف الدولار في المصرف المتحد اليوم الخميس 21 يوليو 2022 بسعر 18.88 للشراء ونحو 18.96 للبيع.
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