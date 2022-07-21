الأرصاد تعلن درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبا ليلًا على جميع الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق تصل إلى القاهرة، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2 متر، وخصوصا اليوم الخميس، لافتة إلى وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
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