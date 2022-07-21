ختان الإناث.. دار الإفتاء توجه نصيحة جديدة عاجلة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من خلال حملة اعرف حقك، والتى تفرد لها دار الإفتاء كل ليلة، بثا مباشرا، للحديث حول موضوع يشغل الأذهان.

ختان الاناث

وقالت الإفتاء: "الممارسة المعروفة بـ "ختان الإناث" محرَّمة شرعًا ومجرمة قانونًا، ولا يجوز الإقدام ولا الإعانة عليها بحال من الأحول".

وعللت الإفتاء ذلك "لثبوت ضررها الطبِّ والنفس والاجتماع الجسيم، ومن ثم يحْرُم الإقدام على ممارستها من قِبل الطبيب أو غيره أو الإعانة عليها".

ختان الإناث

وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة قد أكدت أن القضاء على ختان الإناث هو أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة المصرية، مشيرة إلى ان مصر تمتلك إطارا تشريعيا قويا لتجريم هذه الممارسة الضارة.

جاء ذلك، خلال مشاركتها فى فى الاجتماع السنوى للجنة التوجيهية للمانحين للبرنامج المشترك لإنهاء ختان الإناث بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ويونيسف بمشاركة جيريمى هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف فى مصر، وعدد من ممثلين الدول وشركاء التنمية والخبراء المعنيين بمواجهة قضية ختان الإناث فى عدد من الدول حول العالم، يوم 29 أبريل الماضى 2022.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس إلى أن المادة 80 فى الدستور المصرى تنص على " تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى"، والمادة 11 على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

وأوضحت أنه تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أى إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبى حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التى ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.

عقوبة ختان الإناث

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر تمتلك إطارا استراتيجيا قويا، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث فى عام 2016 والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تتضمن محور حماية المرأة من جميع أشكال العنف مع الإشارة إلى ختان الإناث.

وكشفت عن عدة آليات للقضاء على جرائم العنف ضد المرأة ولاسيما ختان الإناث تمتلكها مصر، ومنها خط مكتب شكاوى المرأة 15115 وخط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفل، إلى جانب التوعية والقوانين.