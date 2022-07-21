انتهاء ماراثون الثانوية العامة 2022 اليوم.. الطلاب يؤدون الامتحان فى 3 مواد

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن الطلاب سيؤدون الامتحانات فى "الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والإستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية".

امتحانات الثانوية العامة 2022

وشددت التعليم على أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم، مشيرة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية.

ولفتت إلى أن امتحان مادة الأحياء سيتضمن 50 سؤالا تقيص مدى الفهم والاستيعاب، وكذلك مادة الفلسفة والمنطق ستتضمن 50 سؤالا تقيس مدى استيعاب الطلاب لما تعلموه خلال العام الدراسى 2021 – 2022.

عقوبات الغش فى الثانوية العامة

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد كشف مساء أمس الأول الثلاثاء، ملابسات واقعة تصوير امتحان الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة، بتاريخ 14 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن هناك 3 متهمين متورطين فى الواقعة، التى كانت تستهدف الإيحاء بأن الطالب يجيب عن الامتحان من سيارته، وتشويه صورة الامتحانات وإثارة البلبلة.

وقال الوزير، إن الطالب ز أ م ح المقيد بشعبة الرياضيات بالصف الثالث الثانوى، وولى أمره ورئيس لجنة مدرسة أبو زعبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، هم المتهمون فى الواقعة، حيث سهّل رئيس اللجنة عملية خروج كراسة أسئلة لامتحان الفيزياء من اللجنة الامتحانية بدون وجه حق، وتوصيلها عبر مجهول لولى أمر الطالب الذى تولى تصويرها وإعادتها خلال دقائق، ومن ثم رفع الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما كان الطالب فى اللجنة الامتحانية.

وأشار الوزير أن الطالب كان متورطا فى حيازة سماعة أذن وساعة سمارت وهاتف محمول أثناء أدائه امتحان مادة الديناميكا بتاريخ 5 يوليو الماضى بهدف الغش، ورغم تحرير محضر له، إلا أن رئيس لجنة الامتحان شارك فى التستر عليه، وبدد الأحراز بغرض إفلاته من العقاب.

ولفت إلى أن رئيس اللجنة أقدم على هذه التصرفات بعدما قبل أخذ رشوة، للتستر على الطالب فى واقعة امتحان الديناميكا، وتوصيل كراسة امتحان الفيزياء لولى الأمر.

عقوبة الطالب ورئيس اللجنة

وأعلن شوقى، العقوبات التى تم توقيعها على الطالب والتى تمثلت فى: إلغاء جميع امتحانات الطالب فى جميع مواد الدور الأول من العام الدراسى الحالى 2021-2022، وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثانى، واعتبار عام الإلغاء عام رسوم يحسب ضمن أعوام التقدم للامتحانات، مع منعه من دخول امتحانات العام القادم 2022-2023.

أما بالنسبة لرئيس اللجنة، فتم خصم شهرين من راتبه مع منعه من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.

وأضاف الوزير، أنه تم تسليم الطالب وولى أمره وهو المسؤول المباشر عن تصوير الأسئلة وتداولها، ورئيس اللجنة إلى النيابة العامة التى تمارس أعمالها.

وفى هذا الصدد، ينشر موقع "دوت الخليج"، تفاصيل قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحان لعام 2020 والذى أقره رئيس الجمهورية، وبموجبه تصل عقوبة ولى الأمر ورئيس اللجنة إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف، فضلا عن العقوبات التى تنتظر الطلاب الذى شرعوا أو تمكنوا من الغش، بموجب القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018.