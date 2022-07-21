سفارة مصر فى إنجامينا تسلم منحة مساعدات طبية إلى تشاد (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير أسامة الهادى، سفير جمهورية مصر العربية فى إنجامينا، المنحة المقدمة كهدية من وزارة الصحة المصرية إلى تشاد على متن طائرة مصر للطيران، وهى عبارة عن 15 جهاز للغسيل الكلوى ووحدة معالجة مياه خاصة بها.





وكان برفقته وزير الصحة العامة التشادى د. "عبد المجيد عبد الرحيم"، ومستشار الرئيس للشئون الصحية، ومستشار رئيس الوزراء للشئون الصحية وممثلين لوزارات الخارجية والمرأة والصحة التشادية، وكذا ممثلين لمستشفى إنجامينا المركزى. وأعرب وزير الصحة العامة التشادى عن شكره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على تقديمها لهذه الهدية الهامة للقطاع الطبى التشادى، مشيرا إلى الحاجة الملحة فى المستشفيات التشادية لأجهزة الغسيل الكلوى الواردة من الجانب المصرى، وذلك بالنظر إلى ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الكلى بين المواطنين التشاديين. ومن جانبه، أكد السفير المصرى حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع تشاد فى عدة المجالات ولا سيما قطاع الصحة، مبرزا الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها مصر فى هذا القطاع، والتى تسعى من خلالها إلى دعم الدول الإفريقية الشقيقة.

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