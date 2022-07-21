تعليم الجيزة: بدء امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية.. الأحد

جدة - نرمين السيد - تنطلق يوم الأحد المقبل، امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "عام - لغات "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2021 والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الأحد الموافق 31 يوليو.





وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن إجمالى الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (33669) طالبا وطالبة، مقسمين على(140) لجنة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورا. ويؤدى الطلاب فى اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الإثنين 25 يوليو امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وسيكون يوم الثلاثاء 26 يوليو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الأربعاء 27 يوليو امتحان مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم السبت 30 يوليو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأحد 31 يوليو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية الرياضية ). وأكد وكيل الوزارة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيا باللجان يوميا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات، من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات.

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