محافظ الوادى الجديد: مجلس الوزراء وافق على تخصيص أرض لإنشاء مطار الفرافرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على تخصيص مساحة 23 ألفا و894 فدانا لصالح الشركة المصرية للمطارات وذلك لإنشاء مطار الفرافرة، بالإضافة إلى مطارات الخارجة والداخلة والعوينات.





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