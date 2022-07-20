أخبار مصرية

رئيس البرلمان الصربي: حريصون على دعم جهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:27 مساءً - أعرب إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي عن ترحيبه بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجراد، منوهاً إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والصربي.

وأكد “داتشيتش”، حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم خلال زيارته لصربيا مع إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي.

محمد يوسف

محمد يوسف

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