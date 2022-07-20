مراجعات ليلة الامتحان فى الأحياء والأستاتيكا والفلسفة

جدة - نرمين السيد - يختتم طلاب الثانوية العامة، امتحانات العام الدراسى 2021/2022، غدا الخميس، حيث يؤدى طلاب الصف شعبة العلوم الامتحان فى مادة الأحياء، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الاستاتيكا، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

ونشرت منصة البث المباشر، الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مراجعات ليلة الامتحان فى المواد الثلاث، موجهة الطلاب بمشاهدتها اليوم، لتنشيط الذاكرة، والاستعداد إلى امتحان الغد.

مراجعات ليلة الامتحان

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الأحياء (عربى)- الجزء الاول- اضغط على هذا

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- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الأحياء، مراجعة عامة فى ضوء كراسة المفاهيم اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الأحياء (لغات)- الجزء الأول- اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الأحياء (لغات)- الجزء الثانى- اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الفلسفة اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة المنطق اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الاستاتيكا (عربى) اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الاستاتيكا (لغات) اضغط على هذا

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".