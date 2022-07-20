تحويل مصنع غزل مغلق بالفيوم إلى مجمع ورش لإنتاج الملابس الجاهزة

جدة - نرمين السيد - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم توقيع اتفاقية بشأن تحويل مصنع غزل فى الفيوم، مغلق منذ عدة سنوات، إلى مجمع مكون من 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة، وذلك بالتنسيق مع فاضل مرزوق، أحد رجال الأعمال فى صناعة الملابس الجاهزة، لعمل التصميمات الهندسية للمجمع، والذى يبدأ عمله بالتشغيل لصالح مجموعة من مصدرى الملابس الجاهزة والمنسوجات.





جاء هذا خلال مداخلته باجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة. وقال الوزير: يقام المجمع على مساحة 21 ألف متر بتكلفة تطوير 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون جاهزا للتشغيل قبل أول نوفمبر 2022. ويهدف المشروع إلى تشغيل حوالى 3000 عامل أغلبهم من الفتيات والسيدات، حيث تتولى تنفيذه مؤسسة النداء فى إطار برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، موجها الشكر للوزارة على التعاون الإيجابى. وأضاف: تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام تكرار هذا النموذج فى مساحات غير مستغلة فى مصانع شركاتها التابعة، وأبرزها مساحة غير مستغلة تابعة لشركة "مصر حلوان للغزل والنسيج" بخلاف التطوير الجارى تنفيذه بالشركة ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج فى الشركات التابعة للوزارة.

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