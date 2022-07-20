بدء التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن بدء التسجيل الإلكترونى لاختبار القدرات للطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية الأزهرية والراغبين فى الالتحاق بالكليات يوم 30 من الشهر الجارى وينتهى يوم 19 أغسطس 2022.





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