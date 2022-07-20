محمد العرابي: الصوت العربي أصبح واحدًا بفضل قمة جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 10:29 مساءً - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن علاقة مصر وصربيا بدأت منذ حكم الرئيس جمال عبدالناصر ونظيره الصربي، خلال فترة الحرب الباردة.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الظرف التاريخي بين مصر وصربيا مختلف عما سبق، إلا أن توقيت الزيارة يوضح بعض المقاربات بين الدول المتضررة.

وتابع أن الصوت العربي في قمة جدة أصبح صوتًا واحدًا، وحصل تقاربًا في المواقف بشكل كبير وأولويات القادة العرب؛ مشددًا على أهمية التحرك الدبلوماسي المصري في هذا التوقيت الهام، وشكل مصر تغير في الزيارات الخارجية حاليًا قبل ذلك.

وأوضح أن مصر أعدت نفسها جيدًا لتصبح مركزًا للطاقة؛ وهي استراتيجية استباقية لمواجهة التطورات الدولية الحالية؛ مشيرًا إلى أن مصر استقبلت ولي عهد السعودية وأمير قطر والعاهل البحريني والذي لعبت من خلاله دورًا في تحديد أولويات قمة جدة.

وأكد أن هناك مبادئ راسخة في السياسة الخارجية المصرية، والمصالح تتعارض مع القيم أحيانًا من أجل مصالح الشعب؛ وهو أمر يحتاج إلى توازن نجحت فيه مصر، لافتًا إلى أن الفرضية الأمريكية للتحالف ضد إيران فاشلة؛ خاصة مع وضوح الموقف المصري في هذا الصدد.