محافظ الغربية: بناء الإنسان وإعداد النشء هدف أصيل فى الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أن بناء الإنسان وإعداد النشء هو هدف أصيل فى الجمهورية الجديدة، سواء كان من خلال التعليم المدرسى أو تعليم الفنون أو تعليم الرياضة، ولكن أصل تربية النشء هو القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.





جاء ذلك خلال تكريم محافظ الغربية اليوم الأربعاء، 146 من حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، خلال الحفل الذى أقامته جمعية شباب كتامة بحضور الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الدينية بالأوقاف والأزهر الشريف.

وقال المحافظ إن القرآن الكريم يهدف إلى ثقل شخصية الإنسان بمهارات تجعل منه قائدا فعالا، وتكسبه مهارة القيادة الإنسانية والقدرة على التأثير فى الآخرين، مطالبا الأسرة المصرية بتحفيز أبنائها وبناتها على حفظ القرآن الكريم وتشجيع التنافس بين الأبناء والبنات داخل الأسرة الواحدة.

وأضاف أن حفظ القرآن له أهداف كثيرة تتمثل فى غرس الروح الإسلامية وتنميتها فى قلوب الصغار إلى جانب مساعدة الطفل على التمييز بين الحق والباطل فى المستقبل، إلى جانب كونه عاملا أساسيا فى بناء الإنسان المصرى الذى سيقوم ببناء مستقبل مصر، فالإنسان القويم الذى يأخذ العبرة والعظة من آيات القرآن الكريم هو الذى سيعمل على بناء الأجيال القادمة.

فى سياق متصل، أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة "عينيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى والتى تم تنظيمها بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية والبنك الأهلى بمدرسة الشهيد محمد عادل العدل بقرية محلة أبو على بالغربية، وأوقعت القافلة الكشف الطبى على 743 مواطنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى -فى بيان- أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية، وقدمت نظارات طبية لـ330 فردا تم توزيعها عليهم بالمجان، كما صرفت الأدوية بالمجان لعدد 250 مريضا، كما شخصت القافلة احتياج 85 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة ويجرى التجهيز لإجرائها قريبا.